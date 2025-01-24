В боях за Украину погиб австрийский доброволец

На российско-украинской войне погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Österreich.
Как пишет издание, о гибели добровольца сообщила его знакомая в Instagram, а впоследствии эту информацию подтвердили журналистам во внешнеполитическом ведомстве Австрии.
"Он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны он стал на поддержку моей семьи (то есть Украины - ред.)", - написала подруга под фото погибшего воина.
Вероятно, мужчина погиб в результате атаки беспилотника.
Напомним, в начале января стало известно о гибели 26-летнего добровольца из Шотландии Джордана Маклахлана, который воевал за Украину с 2022 года. А в ноябре 2024 года погибли 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили и 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, который был воином Интернационального легиона.
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