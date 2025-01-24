В боях за Украину погиб австрийский доброволец

Как пишет издание, о гибели добровольца сообщила его знакомая в Instagram, а впоследствии эту информацию подтвердили журналистам во внешнеполитическом ведомстве Австрии.

"Он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны он стал на поддержку моей семьи (то есть Украины - ред.)", - написала подруга под фото погибшего воина.

Вероятно, мужчина погиб в результате атаки беспилотника.