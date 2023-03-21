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В боях на востоке Украины погиб доброволец из Новой Зеландии

Фото: в Украине погиб военный из Новой Зеландии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии Кейн Тэ Тай. Он был добровольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание RNZ.

Командир подразделения ВСУ, где служил доброволец, подтвердил гибель защитника. Иностранец погиб на востоке нашей страны. В Министерстве иностранных дел Новой Зеландии также заявили, что знают о смерти мужчины.

Кейн Тэ Тай был бывшим военнослужащим армии Новой Зеландии. Он почти год находился в Украине и стал третьим новозеландцем, погибшим на войне.

В августе прошлого года Доминик Абелен погиб в боях, его тело до сих пор не обнаружили.

в районе Бахмута погиб доброволец из Эстонии.

Также отметим, что на войне в Украине погиб белорусский доброволец Руслан Обломов.

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