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У боях під Попасною загинув тернопільський журналіст

Фото: журналіст Віталій Дерех (facebook.com/andriy.kovalov)
Автор: Наталія Юрченко

У боях біля міста Попасна (Луганська область) загинув журналіст Віталій Дерех з Тернополя. Він отримав смертельні травми під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політолога Андрія Ковальова в Facebook.

Зазначається, що 34-річний журналіст загинув внаслідок авіаційного удару у суботу, 28 травня.

"Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним, інколи навіть епатажним, інтелектуал і завжди дотепний, мав почуття гумору. Не боявся небезпеки і смерті…", - йдеться у повідомленні.

Віталій Дерех був командиром протитанкового відділення. Він захищав Україну на фронті з 2014 року.

Нагадаємо, нещодавно група журналістів потрапила під обстріл в Донецькій області.

Всього з початку повномасштабної війни загинули понад 20 представників ЗМІ. Також щонайменше семеро журналістів були вбиті, під час виконання своїх обов'язків.

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