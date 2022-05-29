У боях під Попасною загинув тернопільський журналіст

У боях біля міста Попасна (Луганська область) загинув журналіст Віталій Дерех з Тернополя. Він отримав смертельні травми під час виконання бойового завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політолога Андрія Ковальова в Facebook.
Зазначається, що 34-річний журналіст загинув внаслідок авіаційного удару у суботу, 28 травня.
"Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним, інколи навіть епатажним, інтелектуал і завжди дотепний, мав почуття гумору. Не боявся небезпеки і смерті…", - йдеться у повідомленні.
Віталій Дерех був командиром протитанкового відділення. Він захищав Україну на фронті з 2014 року.
Нагадаємо, нещодавно група журналістів потрапила під обстріл в Донецькій області.
Всього з початку повномасштабної війни загинули понад 20 представників ЗМІ. Також щонайменше семеро журналістів були вбиті, під час виконання своїх обов'язків.
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