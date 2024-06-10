В боях под Волчанском погиб командир батальона ОУН Николай Кохановский

Командир батальона ОУН Николай Кохановский погиб, защищая Украину от российского вторжения под Волчанском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роксолану Хмару в Facebook и Катерину Кохановскую в Facebook.
Жена Степана Хмары рассказала, что тело погибшего бойца пока не забрали из-под обстрелов.
"Он был лучшим из лучших. Он был Другом, соратником, родным из самых родных... Погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска", - добавила она.
Роксолана Хмара также напомнила, что Кохановский воевал с оккупантами с 2014 года и был командиром батальона ОУН.
Отметим, что по состоянию на сейчас пост на Facebook-странице Хмары был удален. Тем временем на странице Катерины Кохановской - жены Николая - в Facebook большое количество людей обнародовало посты с соболезнованиями в связи со смертью мужа, который оборонял Украину от россиян.
Стоит заметить, что Николай Кохановский родился 25 мая 1971 года.
Он принимал активное участие в обороне Украины от российского вторжения еще с 2014 года.
Кохановский начал формирование подразделения на базе Первой Киевской сотни ОУН им. Евгения Коновальца.
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