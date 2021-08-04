У боях за Лашкар Гах в Афганістані вбито не менше 40 мирних жителів, - ООН

В афганському місті Лашкар Гах, столиці південної афганської провінції Гільменд, було вбито не менше 40 мирних жителів. Про це повідомили в ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Організація зробила заяву в Twitter, в якій заявила про своє занепокоєння через ситуацію в Лашкар Гах.
Нагадаємо, що в афганському місті йдуть жорстокі бої. Афганські сили закликали мирне населення якнайшвидше покинути Лашкар Гах.
Раніше повідомлялося, що в афганській провінції загинули не менше 100 мирних жителів.