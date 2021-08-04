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У боях за Лашкар Гах в Афганістані вбито не менше 40 мирних жителів, - ООН

Автор: Наталья Скороход

В афганському місті Лашкар Гах, столиці південної афганської провінції Гільменд, було вбито не менше 40 мирних жителів. Про це повідомили в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Організація зробила заяву в Twitter, в якій заявила про своє занепокоєння через ситуацію в Лашкар Гах.

Нагадаємо, що в афганському місті йдуть жорстокі бої. Афганські сили закликали мирне населення якнайшвидше покинути Лашкар Гах.

Раніше повідомлялося, що в афганській провінції загинули не менше 100 мирних жителів.

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Афганистан