У боях за Харків загинув викладач: рятував товаришів з тероборони

Російські військові вже 25-й день руйнують українські міста та вбивають людей. Від рук окупантів загинув викладач харківського університету, який боронив власне місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Харківського нацуніверситету імені В. Н. Каразіна.

Зокрема, йдеться про Героя Олександра Безуглого. Зазначається, що він був доцентом на одному з факультетів вишу, але з початком наступу Росії доєднався до тероборони.

Зазначається, що Олександр Безуглий був викладачем на кафедрі регіонального управління та місцевого самоврядування. Він захищав рідний Харків від навали військ Росії. Окрім того, викладач організовував територіальну оборону у самій Харківській області.

"Сумно. Болісна втрата. Її зараз важко збагнути. Він був Людиною з великої літери, молодим та повним сил і енергії, взірцем викладацької діяльності та активним громадським діячем", - йдеться на сайті.

Повідомляється, що загинув український воїн ще 2 березня, коли по одному зі штабів тероборони Харкова здійснили ракетний удар. Він виводив із-під обстрілів побратимів, але сам вибратися не встиг.

"Я до останнього моменту сподівався, що він живий. Ми постійно були в пошуку. Кожну добу, годину, хвилинку. Проте декілька днів тому при розбиранні завалів знайшли його тіло", - написав товариш Олександра.

У боях за Харків загинув викладач (facebook.com/artkerama)