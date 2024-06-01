В боях возле Часового Яра погиб доброволец из Нидерландов

В Министерстве иностранных дел Нидерландов подтвердили изданию о гибели защитника. Его личность не разглашается по просьбе семьи.

Гражданин Нидерландов воевал в украинском Интернациональном легионе. Военный погиб 20 мая возле города Часов Яр в Донецкой области. Сообщается, что его тело было репатриировано.

С начала полномасштабного вторжения России на войне погибли три гражданина Нидерландов.