В боях возле Часового Яра погиб доброволец из Нидерландов

Доброволец из Нидерландов погиб на войне в Украине, останавливая российскую агрессию. Трагедия произошла в районе города Часов Яр в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS.
В Министерстве иностранных дел Нидерландов подтвердили изданию о гибели защитника. Его личность не разглашается по просьбе семьи.
Гражданин Нидерландов воевал в украинском Интернациональном легионе. Военный погиб 20 мая возле города Часов Яр в Донецкой области. Сообщается, что его тело было репатриировано.
С начала полномасштабного вторжения России на войне погибли три гражданина Нидерландов.
Следует отметить, что Украина долгое время не раскрывала потери среди защитников. В конце февраля 2024 года президент Владимир Зеленский впервые озвучил потери среди ВСУ и других военных формирований. В тот момент, по словам Зеленского, на войне погибли 31 тысяча украинских военных.
По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне более 508 тысяч солдат только убитыми. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц техники врага.
Минобороны России скрывает потери своих оккупационных войск.
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