В боях возле Часового Яра погиб доброволец из Нидерландов

Доброволец из Нидерландов погиб на войне в Украине, останавливая российскую агрессию. Трагедия произошла в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS.

В Министерстве иностранных дел Нидерландов подтвердили изданию о гибели защитника. Его личность не разглашается по просьбе семьи.

Гражданин Нидерландов воевал в украинском Интернациональном легионе. Военный погиб 20 мая возле города Часов Яр в Донецкой области. Сообщается, что его тело было репатриировано.

С начала полномасштабного вторжения России на войне погибли три гражданина Нидерландов.