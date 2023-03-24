В боях за Бахмут погиб доброволец из Франции

По данным ведомства, французский доброволец погиб в Бахмутском районе.

Кевин Д. более года назад уехал воевать вместе с украинцами. 30-летний парень был убит при неустановленных обстоятельствах в районе Бахмута.

"Мы напоминаем, что Украина в целом является зоной боевых действий. В этом контексте формально нежелательны поездки в Украину, независимо от причин", - заявили в МИД.

Издание отмечает, что несколько французских военных отправились воевать в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Однако точное их количество неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Новой Зеландии Кейн Тэ Тай погиб в боях на востоке Украины.

Кроме того, в районе Бахмута погиб доброволец из Эстонии.

Также отметим, что на войне в Украине погиб белорусский доброволец Руслан Обломов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.