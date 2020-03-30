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Бій Усик - Чісора відкладений через пандемію коронавірусу

Новини » Спорт     30.03.2020 - 16:51
Бій Усик - Чісора відкладений через пандемію коронавірусу
Фото: Усик - Чісора (twitter.com/MatchroomBoxing)

Про нову дату оголосять пізніше

Бій між українським суперважковиком Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою перенесений на невизначений термін. Про це повідомлять в Twitter промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Дане рішення було прийнято у зв'язку з тим, що британська комісія з контролю за боксом через пандемію коронавірусу заборонила проводити будь-які спортивні змагання в країні до кінця травня.

Спочатку поєдинок був запланований на 23 травня в Лондоні. Нова дата буде оголошена пізніше.

Також промоутери перенесли бій між Ділліаном Уайтом і Олександром Повєткіним, який був запланований на 2 травня в Манчестері. Нова дата поєдинку - 4 липня.

Нагадаємо, чемпіон WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко перервав підготовку до об'єднавчого бою з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом і повернувся в Україну. Його суперник висловив невдоволення через невизначеність з боєм.

Бій був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Однак WBO оголосила про скасування всіх боксерських поєдинків до червня 2020 року

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