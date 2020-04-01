Бій українського боксера перенесли вдруге через коронавірус

Фото: Віктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Віктор Постол не повернеться на ринг у травні

Бій між українським боксером Віктор Постол і володарем титулів WBC і WBO в першій напівсередній вазі американцем Хосе Рамірес відкладений вдруге через коронавірус. Про перенесення поєдинку на невизначений термін повідомив глава Top Rank Боб Арум, передає Boxing Scene.

Спочатку бій повинен був відбутися у китайському Хайкоу 1 лютого, але потім його перенесли на 9 травня у Фресно, Каліфорнія (США). Однак вірус поширився на весь світ, після чого була оголошена пандемія, а практично всі спортивні заходи були скасовані або перенесені.

Нагадаємо, раніше через коронавірус перенесли бій між українським супертяжем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою, який був запланований на 23 травня в Лондоні (Велика Британія).

Також чемпіон WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко перервав підготовку до об'єднавчого бою з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом і повернувся в Україну. Бій був запланований на 30 травня в Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden. Однак WBO оголосила про скасування всіх боксерських поєдинків до червня 2020 року