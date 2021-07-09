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Бій Ф'юрі-Вайлдер перенесуть на жовтень через COVID у британця

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П'ятниця 09 липня 2021 14:40
Бій Ф'юрі-Вайлдер перенесуть на жовтень через COVID у британця Фото: Тайсон Ф'юрі (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1) і претендентом Деонтеєм Вайлдером (42-1-1) не відбудеться 24 липня. У таборі Ф'юрі і у самого чемпіона виявили коронавірус.

Про це повідомляє Sky Sports.

За даними журналістів, у Ф'юрі і ще у 10 осіб з його підготовчого табору діагностували коронавірус. У зв'язку з цим незабаром офіційно оголосять про перенесення бою на 9 жовтня. Місце поєдинку незмінно-T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.

Цей бій повинен був стати для Ф'юрі з 22 лютого 2020 року. Тоді він переміг Вайлдера і виграв вакантний титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Раніше, в грудні 2018 року бій між Ф'юрі і Вайлдером завершився внічию і в жовтні відбудеться третій вирішальний матч в їх протистоянні.

Очікується, що наступним матчем Ф'юрі після цього стане зустріч з Ентоні Джошуа. Були надії, що бій вдасться провести до кінця цього року, але через перенесення матчу з Вайлдером цього року двоє британців вже точно не зустрінуться на рингу.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа 25 вересня захищатиме чотири чемпіонські титули в бою проти Олександра Усика. Матч пройде в Лондоні.

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