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"Бій Давида проти Голіафа". Стало відомо, наскільки РФ перевершує Україну у небі

Фото: перевага РФ у небі становить 10 до 1 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія має явну повітряну перевагу перед Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального інспектора ВПС Німеччини, генерал-лейтенанта Інго Герхарца, передає прес-служба бундесверу.

За його словами, "важко сказати, яке точно співвідношення сил" у повітрі, і припустив, що "1 до 10" не на користь України.

"Це бій Давида проти Голіафа. Тим вражаюче, наскільки сміливі Повітряні сили України", - наголосив генерал.

Він також упевнений, що рішення Німеччини не влаштовувати безпольотну зону над Україною було правильним. Це, як вважає Герхарц, дозволило уникнути прямої військової конфронтації НАТО з Росією.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення Росії українська армія втратила до половини своєї військової техніки.

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