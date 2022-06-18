"Бій Давида проти Голіафа". Стало відомо, наскільки РФ перевершує Україну у небі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального інспектора ВПС Німеччини, генерал-лейтенанта Інго Герхарца, передає прес-служба бундесверу.

За його словами, "важко сказати, яке точно співвідношення сил" у повітрі, і припустив, що "1 до 10" не на користь України.

"Це бій Давида проти Голіафа. Тим вражаюче, наскільки сміливі Повітряні сили України", - наголосив генерал.

Він також упевнений, що рішення Німеччини не влаштовувати безпольотну зону над Україною було правильним. Це, як вважає Герхарц, дозволило уникнути прямої військової конфронтації НАТО з Росією.