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У Боснії різко зросло число хворих на коронавірус після послаблення карантину

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 17:52
У Боснії різко зросло число хворих на коронавірус після послаблення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні було зафіксовано у 4 рази більше випадків, ніж за минулу добу

У Боснії і Герцеговині зафіксували різкий сплеск захворюваності на коронавірус після послаблення карантинних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чиновників, за минулі 24 години було підтверджено 93 нові випадки зараження коронавірусом та 2 смерті від хвороби, у порівнянні з 20 випадками за попередню добу та 49 випадками у понеділок. Загальна кількість інфікованих зросла до 1677, з них 67 - померли.

Зазначається, що за останню добу лише в автономній Республіці Сербській було виявлено 49 нових випадків.

У звязку зі зростанням нових випадків, чиновники закликають громадян продовжувати уникати масових зібрань і постійно носити маски, попри послаблення карантину.

"Ми розуміємо, що побачимо нові піки та тенденції захворювання, але ми повинні повернутися до нормального життя", - заявив помічник міністра охорони здоров'я Боснії і Герцеговини Горан Черкез.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Боснії визнав незаконними обмеження пересування молоді у віці до 18 років і осіб старших за 65 років, які були введені в рамках карантину через коронавірус. В Управлінні цивільного захисту заявили, що виконають рішення суду та скасують обмеження.

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