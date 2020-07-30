У Боснії та Герцеговині від COVID-19 помер міністр

В Боснії та Герцеговині після інфікування коронавірусом помер міністр у справах ветеранів Салько Букваревич. Він помер у госпіталі Сараєво, де лікують хворих на COVID-19.

Про це повідомляє видання Faktor.

Наголошується, що Букваревича госпіталізували 22 липня як тяжкохворого пацієнта. Вже через кілька днів його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Останні 24 години він перебував у стабільному стані, проте потім його стан різко погіршився. 53-річного міністра врятувати не вдалося.

Букваревич був міністром у справах ветеранів Федерації Боснії і Герцеговини з 2015 року.

Раніше повідомлялося, що в Боснії і Герцеговині зафіксували різкий сплеск захворюваності коронавірусом після ослаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Боснії визнав незаконним обмеження пересування молоді у віці до 18 років та осіб старше 65 років, які були введені в рамках карантину через коронавіруса.