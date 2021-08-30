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Bosch пропонує вирішення світової проблеми дефіциту напівпровідників

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Понеділок 30 серпня 2021 08:50
Bosch пропонує вирішення світової проблеми дефіциту напівпровідників Комп'ютерний чіп для автомобілів (Фото: bosch-presse.de)
Автор: Константин Широкун

Однією з причин світової кризи напівпровідників є складний логістичний ланцюжок для їх виробництва. У Bosch пропонують його оптимізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNBC.

Харальд Крегер, член правління компанії Bosch, одного з найбільших постачальників автомобільної промисловості, вважає, що ланцюжок постачання напівпровідників для автомобільної промисловості від початку побудований неправильно.

Хоча пандемія і призвела до нинішньої нестачі чіпів, Крегер переконаний, що автовиробники повинні обговорити з постачальниками фундаментальні зміни в управлінні ланцюжком постачання. На думку топменеджера, головна проблема полягає в недалекоглядності автовиробників, які не хотіли підписувати контракти на 6-12 місяців, а прагнули до короткострокових контрактів на кілька тижнів.

У міру того, як автомобілі стають все складнішими, очікується, що тиск на ланцюжок постачання буде тільки зростати. Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння зазвичай вимагають напівпровідників на суму близько 80 доларів на кожну машину. Тим часом електромобілі "споживають" чіпів на суму близько 550 доларів, що майже в сім разів більше.

Нещодавно Bosch почав будувати в Дрездені цілий завод з виробництва напівпровідників вартістю 1 мільярд євро. Однак, як зазначає Крегер, той факт, що компанія почала планувати будівництво заводу кілька років тому, показує, що вони очікували буму попиту на напівпровідники.

Хоча Intel і TSMC також будують нові заводи для збільшення виробництва напівпровідників, Крегер очікує, що дефіцит мікросхем буде відчуватися весь наступний рік.

Цього літа нестача напівпровідників була особливо гострою. І оскільки майже кожен автовиробник планує перейти на електрику, попит на напівпровідники в майбутньому буде тільки зростати.

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