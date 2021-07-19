На борту південнокорейського есмінця спалах COVID: заразилися більше 80% моряків

Як зазначає видання, це перший великий спалах інфекції серед південнокорейських військових після початку пандемії COVID-19. В цілому тести 247 моряків дали позитивний результат на коронавірус.

Командування прийняло рішення евакуювати з військового корабля десятки моряків і помістити їх лікувальні установи. Решта членів екіпажу ізольовані на борту.

Екіпаж есмінця Munmu the Grea брав участь міжнародної операції по боротьбі з піратством біля узбережжя Африки. Оскільки місія почалася до початку вакцинації в Південній Кореї, ніхто з моряків не отримав щеплення від коронавірусу.

Як зазначив представник Міноборони Південної Кореї, зараження серед моряків есмінця почалося після того, як корабель пришвартувався в кінці червня для завантаження продуктів в одному з африканських портів. Військові пообіцяли переглянути і доповнити інструкції з управління військами за кордоном в плані реагування на інфекційні захворювання.