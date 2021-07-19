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На борту південнокорейського есмінця спалах COVID: заразилися більше 80% моряків

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Сеул, Понеділок 19 липня 2021 16:39
На борту південнокорейського есмінця спалах COVID: заразилися більше 80% моряків Фото: спалах коронавірусу на борту південнокорейського есмінця Munmu The Great (twitter.com/NavalNews)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На борту есмінця Munmu the Great, Військово-Морських сил Південної Кореї, зафіксували спалах коронавірусу. Зараження COVID-19 виявили більш ніж у 80% членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Як зазначає видання, це перший великий спалах інфекції серед південнокорейських військових після початку пандемії COVID-19. В цілому тести 247 моряків дали позитивний результат на коронавірус.

Командування прийняло рішення евакуювати з військового корабля десятки моряків і помістити їх лікувальні установи. Решта членів екіпажу ізольовані на борту.

Екіпаж есмінця Munmu the Grea брав участь міжнародної операції по боротьбі з піратством біля узбережжя Африки. Оскільки місія почалася до початку вакцинації в Південній Кореї, ніхто з моряків не отримав щеплення від коронавірусу.

Як зазначив представник Міноборони Південної Кореї, зараження серед моряків есмінця почалося після того, як корабель пришвартувався в кінці червня для завантаження продуктів в одному з африканських портів. Військові пообіцяли переглянути і доповнити інструкції з управління військами за кордоном в плані реагування на інфекційні захворювання.

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