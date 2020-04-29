На борту військового корабля США стався спалах коронавіруса

64 моряків з команди ракетного есмінця Військово-морських сил (ВМС) США USS Kidd був зафіксований коронавірус. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, військовий корабель USS Kidd терміново зайшов на базу в Сан-Дієго, щоб моряки змогли отримати медичну допомогу. Перший випадок захворювання коронавірусом на кораблі був зафіксований 22 квітня - більш ніж через місяць після заходу корабля на базу на Гавайських островах. Всього на кораблі знаходиться 350 моряків.

Раніше повідомлялося, що після початку спалаху коронавірусної інфекції на борту, до нього був терміново направлений універсальний десантний корабель USS Makin Island з медичною бригадою. Ще коли есмінець перебував у дорозі, з його борту по повітрю в США були евакуйовані двоє моряків. Ще 15 моряків було переведено на корабель USS Makin Island (LHD 8) для спостереження через стійкі симптоми.

Як наголошується, USS Kidd став другим військовим кораблем США, що став осередком COVID-19 під час перебування у відкритому морі.

Нагадаємо, на американському атомному авіаносці "Теодор Рузвельт" 777 людей заражені коронавірусом COVID-19.

Також на 26 кораблях Військово-морських сил Сполучених Штатів виявлені інфіковані коронавірусом моряки.