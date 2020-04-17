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На борту авіаносця "Шарль де Голль" коронавірус виявили у 940 моряків

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 17:16
На борту авіаносця "Шарль де Голль" коронавірус виявили у 940 моряків
Фото: авіаносець "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

На коронавірус перевірили всіх 2300 членів екіпажу

У Франції на борту авіаносця "Шарль де Голль" і фрегата "Шевальє Поль" коронавірус підтвердили в цілому у 940 моряків. Про це повідомляє Le Figaro.

Так, за даними Служби охорони здоров'я Збройних сил Франції, 2300 членів екіпажу були перевірені на коронавірус, однак остаточна кількість заражених моряків поки не відома.

Повідомляється, що було отримано 940 позитивних тестів на коронавірус і 645 - негативних.

Нагадаємо, глава штабу Військово-морського флоту Франції дав розпорядження розслідувати обставини зараження коронавірусом членів екіпажу військово-морської групи, куди входять авіаносець "Шарль де Голль" і фрегат "Шевальє Поль".

14 квітня французькою авіаносець "Шарль де Голль" підтвердили коронавірус у більш третини членів команди. Тоді були протестовані 1767 членів команди, тести 668 моряків були позитивними.

Зазначимо, що екіпаж флагмана французьких Військово-морських сил, атомного авіаносця "Шарль де Голль" ізолювали 13 квітня. Евакуювали на сушу і помістили на карантин близько 1900 осіб.

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