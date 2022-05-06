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Боррель скличе зустріч ЄС наступного тижня, якщо не буде консенсусу щодо ембарго на нафту

Фото: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, якщо країни блоку не зможуть досягти угоди з приводу нафтового ембарго проти Росії. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель впевнений, що угода буде досягнута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейська комісія пропонує внести зміни в своє заплановане ембарго на російську нафту, щоб залучити на свій бік чинні держави, включаючи Угорщину, Словаччину і Чехію.

Виступаючи перед журналістами в кулуарах заходу у Флоренції, Боррель підтвердив, що вірить у досягнення "спільного рішення, оскільки не всі країни знаходяться в однаковій ситуації", додавши, що угода повинна бути укладена швидко.

Виконавчий директор Європейського Союзу запропонував ввести нафтове ембарго в середу як частину більш широкого пакету санкцій ЄС щодо Росії - шостого з тих пір, як Москва вторглася в Україну 24 лютого

Відповідаючи на питання про можливе ембарго на імпорт газу, Боррель сказав, що "газ призначений не для завтра, а для післязавтра", вказуючи на те, що ЄС необхідно робити крок за кроком у своїх санкціях проти Росії.

Раніше в п'ятницю він сказав, що блок повинен бути "реалістичним" у своїх планах стати незалежним від російської енергетики і що він повинен робити це "впорядкованим і обачним чином".

"Газ не можна замінити чимось іншим... якщо це не російський газ, то він все одно повинен бути газом", - сказав він.

Європа, яка отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання в міру ескалації війни Росії проти України.

Боррель додав, що існує кілька способів вдарити по російському експорту нафти, і що дія може не обмежуватися простою забороною на покупку нафти.

"Якщо страхові компанії не забезпечать транспортування російської нафти, це стане великою проблемою для експорту російської нафти - не тільки в ЄС, але і в інший світ", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

Нагадаємо, міністр навколишнього середовища та енергетики Франції Барбара Помпілі заявила, що країни-члени Європейського Союзу до кінця цього тижня досягнуть консенсусу про те, як припинити імпорт російської нафти.

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