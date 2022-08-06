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Боррель про санкції проти РФ: вона буде змушена "вибирати між маслом та зброєю"

Фото: глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Санкції проти Росії все більше ослаблюють її економіку, а ціна розриву з міжнародним порядком для Москви буде дуже високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля в Twitter.

Він впевнений, що економічний тиск Заходе допоможе взяти главу Кремля Володимира Путіна в лещата та змусити припинити агресію проти України.

"Без санкцій Росія "отримала б та з’їла свій торт". З санкціями вона буде змушена "вибирати між маслом та зброєю", замикаючи Путіна в лещата, які поступово стискаються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, з 10 серпня в ЄС почне діяти ембарго на фізичне постачання вугілля з Росії.

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