Боррель не підтримує створення армії ЄС

"Жодна з 27 армій не може бути замінена єдиною європейською силою. Нам лише потрібно об'єднати наші сили й краще координуватися й інвестувати в безпеку", - сказав він.

Боррель зазначив, що Євросоюз витрачає на оборону стільки ж, скільки Китай, і у чотири рази більше за РФ. Але у зв'язку з борговою кризою і роззброєнням не може відповісти на нинішні виклики.

"Ключове слово - ефективність. Інакше це марнування грошей", - сказав він.

На думку Борреля, ЄС можна назвати "наддержавою" з економічною і моральної точки зору, але не з військової.