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Боррель не підтримує створення армії ЄС

Фото: високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель ( Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Немає необхідності створення єдиної армії Європейського союзу. Країнам ЄС слід більше координуватися та інвестувати у безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю високого представника ЄС Жозепа Борреля Kronen Zeitung.

"Жодна з 27 армій не може бути замінена єдиною європейською силою. Нам лише потрібно об'єднати наші сили й краще координуватися й інвестувати в безпеку", - сказав він.

Боррель зазначив, що Євросоюз витрачає на оборону стільки ж, скільки Китай, і у чотири рази більше за РФ. Але у зв'язку з борговою кризою і роззброєнням не може відповісти на нинішні виклики.

"Ключове слово - ефективність. Інакше це марнування грошей", - сказав він.

На думку Борреля, ЄС можна назвати "наддержавою" з економічною і моральної точки зору, але не з військової.

Нагадаємо, раніше Боррель назвав європейські армії "бонсай-арміями" - "вони виглядають як реальна річ, але зменшені до мініатюрної версії".

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