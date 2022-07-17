RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боррель назвав основні кроки, якими ЄС відповість на погрози з боку Росії

Фото: Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейський союз відповість на погрози з боку Росії дієвими й мирними методами – економічними санкціями і нарощуванням допомоги Україні.

Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель у своєму блог, повідомляти РБК-Україна.

"Перед фактом вторгнення РФ в Україну ми перейшли від дебатів до конкретних дій і показали: коли нас провокують, Європа може відповісти. Оскільки ми не хочемо вступати у війну з Росією, економічні санкції та підтримка для України залишаються основою нашої відповіді", - заявив Боррель.

За його словами, економічна взаємозалежність не дає автоматичної гарантії мирних міжнародних відносин. Тому в нових умовах об'єднана Європа повинна стати реальною глобальною силою.

Нагадаємо, інтеграція України в енергосистему ЄС створює нові можливості для інвестицій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниЕвросоюз