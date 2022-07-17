Боррель назвав основні кроки, якими ЄС відповість на погрози з боку Росії

Європейський союз відповість на погрози з боку Росії дієвими й мирними методами – економічними санкціями і нарощуванням допомоги Україні.
Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель у своєму блог, повідомляти РБК-Україна.
"Перед фактом вторгнення РФ в Україну ми перейшли від дебатів до конкретних дій і показали: коли нас провокують, Європа може відповісти. Оскільки ми не хочемо вступати у війну з Росією, економічні санкції та підтримка для України залишаються основою нашої відповіді", - заявив Боррель.
За його словами, економічна взаємозалежність не дає автоматичної гарантії мирних міжнародних відносин. Тому в нових умовах об'єднана Європа повинна стати реальною глобальною силою.
Нагадаємо, інтеграція України в енергосистему ЄС створює нові можливості для інвестицій.
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