Боррель про бомбардування пологового будинку в Маріуполі: "це страшний військовий злочин"

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав обстріл пологового будинку в Маріуполі страшним військовим злочином.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля.
"Маріуполь в облозі. Обстріл пологового будинку російськими військами - страшний військовий злочин.
Удари з повітря по житлових районах і блокування колон з гуманітарною допомогою російськими військами повинні бути негайно припинені. Безпечні коридори потрібні прямо зараз", - заявив він.
Нагадаємо, що при атаці на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі 9 березня загинуло три людини, в тому числі дитина.
Раніше волонтер також розповіла, про жахи, які творять російські окупанти в Маріуполі.
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