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Боррель про бомбардування пологового будинку в Маріуполі: "це страшний військовий злочин"

Автор: Світлана Мащенко

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав обстріл пологового будинку в Маріуполі страшним військовим злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля.

"Маріуполь в облозі. Обстріл пологового будинку російськими військами - страшний військовий злочин.

Удари з повітря по житлових районах і блокування колон з гуманітарною допомогою російськими військами повинні бути негайно припинені. Безпечні коридори потрібні прямо зараз", - заявив він.

Нагадаємо, що при атаці на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі 9 березня загинуло три людини, в тому числі дитина.

Раніше волонтер також розповіла, про жахи, які творять російські окупанти в Маріуполі.

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Маріуполь