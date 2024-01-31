Боррель анонсировал начало военно-морской миссии ЕС в Красном море

Военно-морская миссия Европейского союза по защите коммерческого судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов будет запущена, как ожидается, 19 февраля.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Эта миссия будет называться Aspides.

Глава европейской дипломатии рассказал после неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе, что морская безопасность в Красном море "значительно ухудшилась" за последние недели. Таким образом, блок продвигает работу новой морской операции, чтобы "действовать в чисто оборонном режиме для защиты торговых судов".

"Наша цель состоит в том, чтобы создать и запустить эту миссию, Aspides, не позднее 19 февраля. Я надеюсь, и я уверен, что мы это сделаем", - заявил Боррель.

Также отмечается, что в бельгийской столице министры иностранных дел государств-членов ЕС должны одобрить план проведения такой миссии.

Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море

Ранее, 22 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.

Отметим, что Красное море является очень важным торговым путем, через который проходит около 12% мировой торговли, включая 30% мирового контейнерного движения.

Атаки со стороны хуситов в Йемене заставили некоторые крупные судоходные компании избегать этого региона в пользу более длинных и, следовательно, более дорогих маршрутов, что привело к задержкам доставки и заставило некоторые заводы в Европе временно остановить производство.

По планам миссия ЕС будет предусматривать развертывание европейских военных кораблей и воздушных систем раннего предупреждения для защиты грузовых судов в регионе.

По состоянию на сейчас только пять государств-членов ЕС публично заявили об участии в данной миссии, это: Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия.

Ранее сообщалось, что Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов. Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонной операции в регионе.

Удары коалиции по хуситам из-за нападений на корабли

В начале января США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль. А уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в материале РБК-Украина.