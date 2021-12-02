Щоб боротися із "Омікроном". У США планують розпочати термінову кампанію з вакцинації

План включає вимогу до приватних страховиків покривати вартість тестів на COVID-19 вдома та посилити вимоги до тестування для людей, які в'їжджають до США, незалежно від їх статусу щеплення.

Проте Байден не збирається вводити додаткові обмеження, крім своєї рекомендації, щоб американці носили маски в закритих приміщеннях та у громадських місцях.

За словами президента США, майбутня стратегія боротиметься з вірусом "не за допомогою обмежень або заборон, а за допомогою більш поширених вакцинацій, бустерів, тестування".

Адміністрація Байдена вважає, що використання бустерних уколів найефективніший засіб боротьби з COVID-19 цієї зими. Медичні експерти кажуть, що бустери забезпечують покращений і триваліший захист від COVID-19, включаючи нові варіанти.

Близько 100 мільйонів американців мають право на бустери відповідно до поточної політики США, а з кожним днем ​​їх дедалі більше. На даний момент близько 42 мільйонів американців, приблизно половина з яких - люди похилого віку, отримали ревакцинацію.