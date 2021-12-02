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Щоб боротися із "Омікроном". У США планують розпочати термінову кампанію з вакцинації

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США, Четвер 02 грудня 2021 14:14
Щоб боротися із "Омікроном". У США планують розпочати термінову кампанію з вакцинації Фото: у США планують розпочати кампанію з бустерної вакцинації (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 2 грудня, президент США Джо Байден має намір розпочати більш термінову кампанію для американців з отримання бустерних щеплень від COVID-19. Це пов'язано з планами щодо боротьби з новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

План включає вимогу до приватних страховиків покривати вартість тестів на COVID-19 вдома та посилити вимоги до тестування для людей, які в'їжджають до США, незалежно від їх статусу щеплення.

Проте Байден не збирається вводити додаткові обмеження, крім своєї рекомендації, щоб американці носили маски в закритих приміщеннях та у громадських місцях.

За словами президента США, майбутня стратегія боротиметься з вірусом "не за допомогою обмежень або заборон, а за допомогою більш поширених вакцинацій, бустерів, тестування".

Адміністрація Байдена вважає, що використання бустерних уколів найефективніший засіб боротьби з COVID-19 цієї зими. Медичні експерти кажуть, що бустери забезпечують покращений і триваліший захист від COVID-19, включаючи нові варіанти.

Близько 100 мільйонів американців мають право на бустери відповідно до поточної політики США, а з кожним днем ​​їх дедалі більше. На даний момент близько 42 мільйонів американців, приблизно половина з яких - люди похилого віку, отримали ревакцинацію.

Нагадаємо, експерти озвучили версії того, як виник новий штам коронавірусу "Омікрон". Він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.

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