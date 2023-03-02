В Бородянке найдены тела трех жителей, погибших во время оккупации

Так, в марте прошлого года, во время враждебной оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие остатки третьего.

"Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Сейчас вернулся из-за границы и сообщил в полицию о захоронениях", - добавил он.

По словам главы полиции Киевской области, всего в регионе после деоккупации уже обнаружили 1373 тела мирных жителей.

"197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести", - констатировал Небытов.