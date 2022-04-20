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У Бородянці завершили розбирати завали: виявили тіла 41 загиблого

Наслідки обстрілу у Бородянці (t.me.ressentiment_channel)
Автор: Тетяна Самарук

У селищі Бородянка Київської області рятувальники розібрали всі завали зруйнованих під час бойових дій будівель. Загалом виявили 41 загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"На сьогодні розібрали всі завали, знищено повністю 8 багатоповерхових будинків, 32 будинки пошкоджено частково. На території нашої громади знищено приватні будинки - близько 500 будинків знищено повністю. Частково зруйновані або зазнали уражень ще близько 450 будинків", - розповів посадовець.

За його словами, з-під завалів дістали 41 тіло.

"Тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір'ї або на городі. Частину людей ще встигли поховати на цвинтарі, то я думаю, це близько сотні чоловік", - зауважив голова.

Також окупанти не дозволяли поховати людей і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів.

"Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух по центральних вулицях був заборонений", - розповів він.

Окрім того, голова сільради додав, що у разі непокори росіяни могли розстріляти людей.

Раніше ми повідомляли, що під час розмінування Київської області знешкодили 16,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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