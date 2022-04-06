У Бородянці окупанти не дозволяли діставати з-під завалів похованих живцем людей, - голова громади

Він зазначив, що Бородянка першою піддалася ворожим авіаударам, і бомби падали на житлові дев'ятиповерхівки. Таким чином жителі, які сиділи в підвалах, виявилися поховані живцем.

Коли місцеві стали розбирати завали, щоб дістати людей на поверхню, рашисти просто відкривали по них вогонь.

Єрко додав, що зараз досі невідомо, скільки людей залишилися поховані під завалами багатоповерхівок.

"Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали житлові будинки. Не звертаючи уваги на те, що по них ніхто не відкривав вогню. У нашої територіальної оборони були тільки автомати. Але вони розстрілювали і будинки, і жителів", - розповів голова громади.

Крім того, за весь час окупації Бородянки військові РФ не давали провести евакуацію населення.

Відео: голова Бородянської громади розповів про звірства російських окупантів у селищі