У Бородянці з-під завалів дістали тіла 41 загиблого

У Бородянці на Київщині рятувальники продовжують розбирати завали після російської окупації. З-під них вже дістали тіла 41 загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.
У відомстві повідомили, що 16 квітня проводилися роботи з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт дістали тіло ще одного загиблого.
"Всього з 6 квітня з 7 зруйнованих багатоповерхових житлових будинків в центрі міста, на 5 - роботи завершені повністю. З початку проведення робіт вилучено тіла 41 загиблої людини", - йдеться в повідомленні.
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