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На Бориспільській трасі сталася ДТП: у напрямку "Борисполя" утворився затор

Автор: РБК-Україна

Потрійна ДТП сталася на Бориспольскій трасі. Внаслідок аварії на дорозі у бік міжнародного аеропорту "Бориспіль" утворився масштабний затор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Київ Oперативний.

За попередніми данними, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Фото: на Бориспільській трасі сталося потрійне ДТП (kyivoperativ.info)

Варто відзначити, що внаслідок ДТП, на трасі М-03 Київ - Харків у бік аеропорту "Бориспіль" утворився масштабний затор, про що свідчать данні сервісу Google Maps:

Фото: на Бориспільській трасі сталося потрійне ДТП (Google Maps)

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КиївДТПБорисполь