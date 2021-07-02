На Бориспільській трасі сталася ДТП: у напрямку "Борисполя" утворився затор

Потрійна ДТП сталася на Бориспольскій трасі. Внаслідок аварії на дорозі у бік міжнародного аеропорту "Бориспіль" утворився масштабний затор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Київ Oперативний.
За попередніми данними, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Фото: на Бориспільській трасі сталося потрійне ДТП (kyivoperativ.info)
Варто відзначити, що внаслідок ДТП, на трасі М-03 Київ - Харків у бік аеропорту "Бориспіль" утворився масштабний затор, про що свідчать данні сервісу Google Maps:
Фото: на Бориспільській трасі сталося потрійне ДТП (Google Maps)