У Борисполі затримали чоловіка, причетного до скоєння теракту

У Борисполі Служба безпеки України затримали чоловіка, причетного до скоєння злочину терористичного характеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За інформацією правоохоронців, чоловік можливо був задіяний в організації та вчиненні теракту на території Харківської області. За матеріалами розслідування, він також у 2014 році брав участь у діяльності незаконного збройного формування "Оплот" у Донецькій області.

"Оперативники СБ України спільно з працівниками ГУ Нацполіції в Київській області із залученням спецпризначенців затримали зловмисника під час спроби втечі на автомобілі. Перед цим він погрожував правоохоронцям застосувати проти них вогнепальну зброю", - йдеться у повідомлені.

Під час огляду затриманого та авто було виявлено і вилучено вогнепальну зброю, ручну гранату, а також інші предмети, які використовувались зловмисником у протиправних цілях.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Борисполі під час погоні за порушником постраждали 3 поліцейських. На неодноразові озвучування вимог зупинитися водій не реагував і грубо порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації.

Як повідомляло РБК-Україна, за півроку попередила кілька терористичних актів, які планували представники так званих "Л/ДНР". Загалом, як повідомляється, за останні півроку СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності. 34 - за фактом створення терористичної організації, 14 - за ознаками вчинення терористичної дії.