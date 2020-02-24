В "Борисполі" розповіли про посилені заходи безпеки через коронавірус

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вживає всіх заходів для недопущення поширення коронавірусу в Україні. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті аеропорту.

Повідомляється, що у разі прибуття літака з країни з ускладненою епідемічною ситуацією після встановлення трапа першим на борт піднімається черговий санітарно-карантинного підрозділу ДУ "Лабораторний центр на повітряному транспорті ", який підпорядковується Міністерству охорони здоров’я. Він опитує екіпаж та пасажирів щодо стану здоров’я і самопочуття, вимірює температуру, а також перевіряє наявність симптомів, схожих на симптоми вірусних респіраторних захворювань.

"У разі відсутності на борту хворого/підозрілого на інфекційну хворобу черговий надає дозвіл на продовження обслуговування пасажирів, розвантаження тощо. У разі виявлення на борту особи з ознаками інфекційної̈ хвороби літак відбуксирують на визначене санітарне місце стоянки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що персонал, залучений до обслуговування рейсів, що прибувають із країн з ускладненою епідемічною ситуацією, укомплектований респіраторними масками, гумовими рукавичками та дезінфікуючими засобами. На трапах встановлені спеціальні килими, оброблені дезінфікуючим розчином.

"Транспортні засоби, задіяні в обслуговуванні рейсів, що прибувають з країн з ускладненою епідеміологічною ситуацією, після закінчення обслуговування обробляються спеціальним дезінфікуючим розчином. Для пасажирів та відвідувачів терміналів за допомогою медіаресурсів доводиться інформація про заходи щодо зниження ризику зараження коронавірусною інфекцією", - зазначають у прес-службі аеропорту.

Окрім того, введено посилений протиепідемічний режим прибирання приміщень аеропорту, зон прильоту, техніки з наземного обслуговування пасажирів із застосуванням дезінфікуючих засобів (не менше 4 разів/год.).

У різних зонах аеропорту встановлені контейнери для збору індивідуальних засобів захисту: марлевих пов’язок, гумових рукавичок тощо. У терміналах аеропорту встановлені диспенсери для дезінфекції рук.

В цехах бортового харчування забезпечується додаткова дезінфекційна обробка бортового посуду та знімного обладнання з літаків рейсів міжнародного сполучення.

"У зв’язку з ускладненою епідемічною ситуацією аеропорт позапланово закуповує тепловізійні пірометри з метою забезпечення оптичними системами оцінки інфрачервоного випромінювання. У медпункті аеровокзалу введено посилений протиепідемічний режим прибирання з обов’язковим застосуванням дезінфікуючих засобів, бактерицидного опромінення", - додали в прес-службі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні на державному кордоні та в аеропортах посилять заходи через коронавірус в Італії.

Зазначимо, в результаті спалаху коронавірусу в Італії зафіксували п'ятий випадок смерті. У Департаменті цивільного захисту повідомили, що на даний момент в Італії зареєстровано понад 200 випадків захворювання коронавірусом.