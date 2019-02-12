У Борисполі в ході поліцейської погоні сталася смертельна ДТП

В автомобілі, який тікав від поліції, виявили боєприпаси

В Борисполе Киевской области автомобиль совершил смертельное ДТП при попытке скрыться от полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что поступило сообщение о том, что на одной из улиц Борисполя неизвестный в балаклаве сел в автомобиль на иностранных номерах. Через несколько минут полиция начала преследование этого Volkswagen.

Скрываясь от полиции, водитель при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в Opel Vectra. В результате ДТП водитель Opel погиб на месте, пассажир получил травму грудной клетки. Водителем Volkswagen оказался 26-летний иностранец. Во время осмотра авто на грузинских номерах полиция изъяла две гранаты и запалы. Установлено, что к хранению боеприпасов причастен пассажир автомобиля.

Водителя задержали, авто поместили на штрафплощадку. По данным фактам открыли уголовные дела по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ДТП в Борисполе (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Отметим, до этого в Киеве пьяный замглавы Голосеевской РГА сбил патрульную.