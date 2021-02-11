У Борисполі в ДТП потрапила маршрутка, постраждали четверо людей

У Борисполі (Київська область) сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі мікроавтобуса та автобусу, який здійснював міські перевезення. У результаті аварії постраждали чотири людини.

Як повідомляється, ДТП сталась на перехресті до мікрорайону Нестерівка. Тоді 57-річний водій автобусу "БАЗ" порушив ПДР, та виїхав на автодорогу, не надавши дорогу 34-річному водію мікроавтобуса Mercedes. Останній, щоб не допустити зіткнення, змінив напрям руху та заїхав у кювет.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що поліція розслідує обставини аварії у Бучанському районі (Київська область), де в ніч на 10 лютого зіштовхнулися позашляховик та вантажівка. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали троє людей.

Разом з тим на дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, раніше біля міста Кобеляки у Полтавській області сталося ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії загинули водії транспортних засобів.