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У "Борисполі" COVID-сертифікати з ознаками підробки виявили у 11 осіб

Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу, 28 жовтня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки. Всі вони прилетіли в Україну з інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів.

По кожному з фактів буде проведена перевірка та надана відповідна правова кваліфікація.

Нагадаємо, 25 жовтня у "Борисполі" підроблені сертифікати про вакцинацію виявили у восьми осіб.

Крім того, за минулий тиждень в Україні відкрили понад 80 справ за підробку covid-сертифікатів і результатів ПЛР-тестування.

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