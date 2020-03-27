Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом, у нього слабкі симптоми, і він буде самоізольований на Даунінг-стріт. Про це повідомляє Sky News.

У своєму відеозверненні в Twitter Джонсон повідомив, що у нього з'явилися симптоми, а коли він перевірився, то отримав позитивний результат на Covid-19.

"Я зараз самоізолююсь, але я продовжуватиму спілкуватись з урядом через відеоконференції", - зазначив він.



Нагадаємо, раніше в Британії призначили заміну Джонсону на випадок зараження коронавірусом. Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб призначений "уцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо Джонсон і його помічники захворіють коронавірусом.

Також раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель пішла на карантин після того, як вона контактувала з хворим на коронавірусом. Зокрема, COVID-19 був виявлений у лікаря, який недавно робив щеплення Меркель. Після цього німецький канцлер негайно прийняла рішення про самоізоляцію.

Потім Меркель зробили перший тест на коронавірус 23 березня. Його результат був негативним.

Зазначимо, другий тест Меркель на коронавірус також показав негативний результат.