Долги перед "зеленой" энергетикой будут увеличиваться из-за изменений на рынке электроэнергии, - ICIS

"Поднят потолок (цены, - ред.) до 7,2 грн/кВт-ч в час пик (19-23:00), но нижний порог очень низкий, на уровне 0,01 грн/кВт-ч, что создает риск дальнейшего накопления долга", - отмечают в агентстве.

По их информации, в частности, из-за такой ситуации значительную часть средств недополучит государственный "Гарантированный покупатель", также не получающий достаточный объем компенсации со стороны "Укрэнерго" из-за заниженного тарифа на передачу.

"Большая часть долгов была выплачена до вторжения, но после начала войны снова начало накапливаться, колеблясь на сегодняшний день на уровне около 500 миллионов евро", - уточняют в ICIS.

Кроме того, Андрей Конеченков, председатель правления "Украинской ветроэнергетической ассоциации" отметил, что повышение тарифа на транспортировку электроэнергии может позволить "Укрэнерго" компенсировать часть убытков.

Как сообщалось, недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.

Нацбанк отмечает, что из-за недополучения доходов, повреждения и потери мощностей ряд компаний "зеленой" энергетики не способны обслуживать свои долги.