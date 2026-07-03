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Долги на балансирующем рынке более опасны для энергетики, чем низкие тарифы, - KNESS

15:03 03.07.2026 Пт
2 мин
Для энергетики долги на балансирующем рынке уже опаснее недостаточного уровня тарифов
aimg Александр Мороз
Долги на балансирующем рынке более опасны для энергетики, чем низкие тарифы, - KNESS Долги на балансирующем рынке более опасны для энергетики, чем низкие тарифы (фото: Getty Images)
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Проблема долгов на балансирующем рынке сегодня представляет большую угрозу развитию энергетики, чем недостаточный уровень тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по направлению трейдинга и поставки электроэнергии KNESS Сергея Кравчука.

По его словам, именно долги на балансирующем рынке разрушают финансовую стабильность и сдерживают приход новых инвесторов.

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Из-за неплатежей больше всего страдают маневровая генерация, оператор системы передачи и компании, обеспечивающие балансировку энергосистемы.

Он отметил, что финансовая непредсказуемость делает новые инвестиционные проекты слишком рискованными. В таких условиях частные инвесторы и международные финансовые учреждения не готовы вкладывать средства в строительство газовой генерации или систем накопления энергии.

"Ни один частный инвестор или международный банк не будет финансировать строительство новых газовых станций или установки хранения энергии, если производимый ими ток может просто "поглощаться" хроническими должниками", - подчеркнул Кравчук.

По его словам, первыми последствиями долгового кризиса испытывают именно поставщики услуг балансировки, которые остаются без оборотных средств. Впоследствии это приводит к замораживанию новых проектов, а в долгосрочной перспективе создает риски для способности энергосистемы покрывать спрос на электроэнергию.

Ситуация с долгами на балансирующем рынке

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" достигла самых высоких показателей за все время существования рынка. Объем долгов накапливается из-за ряда проблемных категорий потребителей, которые не осуществляют полных расчетов.

По его словам, сейчас разрабатываются конкретные шаги по стабилизации ситуации, которые предусматривают как изменения в постановления Кабмина, так и законодательные инициативы.

Напомним, по словам директора Европейско-украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской, дальнейший рост задолженности на балансирующем рынке создает риски для стабильной работы всей генерации в Украине.

Кроме того, отраслевые эксперты подчеркивали, что долги на балансирующем рынке отпугивают частных инвесторов в энергетику.

Ранее коммерческий директор Elementum Energy Роман Волошенюк предупредил, что балансирующий рынок электроэнергии приблизился к 50 млрд. грн. долгов.

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