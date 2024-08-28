Борец за свободу слова или преступник? Кто такой Павел Дуров и за что его отправили под суд

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Кто такой Павел Дуров

Павлу Дурову в этом году исполнится 40. Он родился 10 октября 1984 в тогдашнем Ленинграде в семье преподавателей. Его отец – профессор, доктор филологических наук, много лет заведовал кафедрой филфака Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), мать работала преподавательницей в том же вузе. Старший брат Николай – программист, вместе с которым Павел основал свои самые успешные проекты.

В детстве Павел Дуров некоторое время жил в Италии благодаря работе отца и даже закончил первый класс в Турине. Впоследствии семья вернулась в Россию, где парень продолжил обучение.

Посещал школу с углубленным изучением иностранных языков, а с 11 лет стал интересоваться программированием.

За свой первый "проект" был лишён доступа к компьютеру в школе. Такое наказание Дуров получил за установку заставки на мониторах всех компьютеров с фото учителя информатики и подписью "Must die".

Фото: Дуров был одним из самых успешных студентов СПбГУ (facekook.com/durov)

В 2002 году поступил на факультет английской филологии СПбГУ. Неоднократно становился победителем олимпиад по информатике, лингвистике, за успехи в обучении получал стипендию президента РФ, стипендию правительства РФ. Прошел обучение на военной кафедре вуза по специальности "Пропаганда и психологическая война".

В студенческие годы создал сайт Durov.com, где размещалась библиотека рефератов для студентов гуманитарных специальностей, а также форум для студентов СПбГУ.ру.

От успеха "ВКонтакте" до эмиграции из РФ

Имя Павла Дурова стало широко известным благодаря сайту "ВКонтакте" – первая и наиболее популярная социальная сеть в русскоязычном пространстве начала 2000-х. Ее называли аналогом Facebook, и действительно Дуров вдохновлялся концепцией соцсети Марка Цукерберга.

Сайт начал работать в 2006-м, а за 2 года уже насчитывал более 20 млн пользователей.

Именно "ВКонтакте" сделал Павла Дурова миллиардером. Однако сверхпопулярная соцсеть заинтересовала спецслужбы, поскольку ее использовали для общения и организации своих акций оппозиционные активисты РФ.

В 2011 году ФСБ потребовала заблокировать несколько российских оппозиционных групп, а во время событий Революции Достоинства в Украине российские власти пытались получить доступ к личным данным организаторов протестов Евромайдана, которые были пользователями "ВКонтакте".

Фото: предприниматель эмигрировал из РФ (facekook.com/durov)

Как заявлял Павел Дуров в недавнем интервью Такеру Карлсону, он отказался от сотрудничества с российскими спецслужбами, поскольку целью его соцсети была "свобода самовыражения".

На фоне давления со стороны властей РФ предприниматель продал свою долю акций "ВКонтакте" и эмигрировал из России. В том же интервью Дуров рассказал, что это было тяжелое решение, потому что он воспринимал соцсеть как "своего ребенка", но в то же время "его миссией было стать свободным и помочь другим людям стать свободными".

Создание Telegram и почему это приложение критикуют

Следующим проектом Павла Дурова стал мессенджер Telegram. Как было и с "Вконтакте", предприниматель создал новую онлайн-платформу вместе с братом. Николай написал программный код, а Павел работал над дизайном и функционалом.

Приложение также быстро стало популярным, но вновь попало в "поле зрения" российской ФСБ и вызвало опасения во многих других странах.

Причиной неоднозначного отношения к мессенджеру является его конфиденциальность. Именно к этому и стремился Дуров, чтобы сделать невозможным государственное вмешательство и регулирование.

Он упоминал, что идея создания платформы пришла во время обысков российских силовиков из-за отказа удалять оппозиционные группы "ВКонтакте". Павел осознал, что нет безопасного способа коммуникации, поэтому будет хорошим решением разработать программу, где все общение будет защищено шифрованием.

В 2018 году спецслужбы РФ угрожали запретить доступ к Telegram в стране, если Дуров не передаст ключи шифрования. Суд даже оштрафовал руководство платформы на 800 тыс. рублей за отказ от сотрудничества с ФСБ. Некоторое время мессенджер был заблокирован в РФ, но в 2020 году россияне вновь получили доступ к приложению.

Фото: приложение Telegram оценивают неоднозначно из-за угроз безопасности (facekook.com/durov)

Telegram стал удобным местом для отслеживания новостей и общения пользователей из разных стран мира, но в то же время его считают потенциально опасным из-за анонимных каналов, где может распространяться пропаганда, призывы к насилию, незаконной деятельности и т.д.

Так, британское издание The Telegraph называет конфиденциальность "темной стороной" платформы Дурова, что делает ее "безопасным убежищем для преступников".

Издание приводит предупреждение исследователей, что Telegram – это разветвленная экосистема незаконного и насильственного контента, связанного с ультраправыми теориями заговора, экстремизмом, терроризмом и жестоким обращением с детьми.

The Telegraph пишет, что использование приложения резко возросло в Великобритании после убийства школьниц в Саутпорте в июле 2024 года, повлекшего за собой уличные беспорядки по городам страны. В 2019-м после теракта на Лондонском мосту, приложение приобрело широкую популярность среди группировок ИГИЛ. После нападения ХАМАС на Израиль Telegram неоднократно использовали террористы для распространения своего контента.

К тому же, несмотря на все возражения Павла Дурова о сотрудничестве с властями РФ, критики мессенджера считают потенциально возможным его использование российскими спецслужбами.

Telegram популярен среди российских пользователей, свои каналы на платформе ведут кремлевские пропагандисты и провоенные блогеры.

За что арестовали Дурова во Франции

Вечером 24 августа Павел Дуров был арестован во Франции. Его задержали на взлетной полосе аэропорта Ле Бурже (недалеко от Парижа) по прибытии из Азербайджана.

Стоит отметить, что у предпринимателя есть французское гражданство и он числился в списке разыскиваемых лиц. Ордер на арест Павла и его брата Николая был оформлен еще в марте 2024.

Дурова обвиняют сразу в 12 преступлениях, а главная претензия французских силовиков в том, что Telegram не модерирует контент с преступным содержанием. Среди обвинений французской прокуратуры в частности:

отказ предоставить информацию, необходимую для перехвата, разрешенного законом;

соучастие в правонарушениях и преступлениях, организованных на платформе. Речь идет о торговле наркотиками, детской порнографии, мошенничестве и организованном отмывании денег;

предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности без надлежащего декларирования.

В ответ на арест руководителя в компании выступили с заявлением, в котором отрицали все обвинения, и отметили, что платформа соблюдает все требования европейского законодательства.

Павел Дуров был под арестом в течение 3 суток, а 28 августа был передан в суд и освобожден из-под стражи для первичного допроса и возможного предъявления обвинения.

Отношение Дурова к Украине и вторжению РФ

Впервые Павел Дуров высказался о полномасштабном вторжении РФ в Украину 7 марта 2022, назвав войну "трагическим конфликтом как для себя лично, так и для Telegram".

Он рассказал, что имеет украинские корни, мать родилась в Киеве. По словам предпринимателя, еще в 2013 году он не смог предать украинцев, когда ФСБ требовало предоставить данные активистов Евромайдана.

Дуров тогда же заявил, что мессенджер является безопасным для граждан Украины. При этом в апреле 2024 Telegram заблокировал официальные чат-боты СБУ и ГУР, через которые украинцы могли сообщить о российских оккупантах. Только через сутки они возобновили работу.

Фото: Павел Дуров (instagram.com/durov)

Интересно, что в период работы "ВКонтакте" Дуров первым среди иноязычных запустил именно украинский интерфейс сайта, чтобы "дать миллионам пользователей из Украины свободу кастомизировать свой опыт". Он несколько месяцев сам тестировал украинский интерфейс и немного овладел языком.

Аскет и отец 100 детей

Из соцсетей и немногих публичных заявлений Дурова известно, что он ведет аскетический образ жизни, избегает мяса, алкоголя, кофеина и сахара.

Несколько лет назад он рассказал своим подписчикам, что определенное время вообще не употреблял пищу. Следуя экстремальному голоданию, он стремился улучшить "ясность мыслей".

Павел Дуров владеет восьми языками, включая арабский, украинский, немецкий, испанский.

Недавно предприниматель рассказал, что он отец более 100 детей в 12 странах мира благодаря анонимному донорству спермы. Дуров размышляет о том, чтобы открыть код своей ДНК, чтобы биологические дети могли легче находить друг друга.

При подготовке использовались следующие источники: публикации The Telegraph, Politico, Le Figaro, BFMTV, сообщение в Telegram Du Rove's Channel, заявления Дурова из интервью Такеру Карлсону, информация Wikipedia.