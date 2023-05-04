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Боррель призвал Россию не эскалировать войну из-за ударов БПЛА по Кремлю

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

В Европейском союзе обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать ночные удары по Кремлю как повод для усиления призыва людей и увеличения ударов по территории Украины.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы призываем Россию не использовать эту якобы атаку в качестве повода для продолжения эскалации войны. Это то, что нас беспокоит. Нас беспокоит то, что это может быть использовано для того, чтобы оправдать больший призыв людей, солдат, больше нападений на Украину", - заявил Боррель журналистам в Брюсселе

В то же время глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что единственным решением для войны является поддержка украинцев в военном, политическом и экономическом плане, а также выход российских оккупантов с территории Украины.

Ночная атака на Кремль

В России заявили о том, что их военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль. В частности, отмечается, что в результате так называемой "атаки" никто не пострадал. Российский диктатор Владимир Путин, как утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не пострадал и вообще не находился в Кремле на момент "удара".

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Украина не владеет информацией о ночных ударах по Кремлю и сосредотачивает свои силы только на освобождении собственных территорий, а не на атаке чужих.

Как пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, атака дронами может быть умышленной провокацией со стороны России накануне контрнаступления ВСУ, чтобы снова прибегнуть к ядерным угрозам.

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