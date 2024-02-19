Боррель анонсировал санкции против Кремля за смерть Навального в тюрьме

Страны-члены ЕС предложат ввести санкции против Кремля за смерть Алексея Навального, умершего в российской тюрьме. Пакет может быть назван именем оппозиционного российского политика.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Страны-члены ЕС обязательно предложат санкции против виновных", - сказал Боррель

При этом он отметил, что самую большую ответственность несет Владимир Путин.

"Но мы можем пойти ниже и покрыть (ограничениями) пенитенциарную систему России. Однако не будем забывать, кто на самом деле несет ответственность за смерть Навального", - заявил Боррель журналистам.

Он также озвучил предложение назвать систему санкций ЕС за нарушения прав человека именем Навального. "Чтобы его имя навсегда запечатлелось в работе ЕС по защите прав человека", - добавил он.

Боррель заявил, что Европейский Союз должен продолжать оказывать поддержку Украине. "Мы должны послать сигнал поддержки российской оппозиции. Поэтому на обоих фронтах, политическом и военном, мы должны продолжать поддерживать и Украину, и российский народ, который хочет жить свободно", - подчеркнул Боррель.

Министры иностранных дел ЕС встретятся сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить, среди прочего: военную поддержка Украины и проект 13-го пакета санкций ЕС против России.

На выходных Боррель объявил, что во встрече примет участие Юлия Навальная, вдова Навального, умершего 16 февраля в лагере на Крайнем Севере России.

Смерть Навального

Российский оппозиционный политик-националист Алексей Навальный умер в арктической колонии "Полярный волк" 16 февраля.

Украинцы в основном негативно относятся к Навальному, поддержавшему вторжение в Украину в 2014 год и оккупацию Крыма. Вместе с тем, в 2024 году, уже находясь в тюрьме, Навальный выступил против войны и за территориальную целостность Украины.

Подробнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".