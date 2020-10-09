У боротьбі з COVID-19 потрібен ручний "військовий" режим, - Палиця

Для ефективної боротьби з епідемією COVID-19 не потрібно створювати національних штабів. Президент має зібрати нараду з тими, хто володіє ситуацією на місцях, і у співпраці з ними вирішити головні проблеми.

Про це сказав лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця в ефірі "Право на владу" на "1+1".

"Сильні люди, хто дійсно займається областю, знають, скільки треба лабораторій, де їх установити, скільки треба на це коштів, де поставити КТ і де взяти персонал. На місцях люди все знають. Достатньо президенту вислухати всі проблеми, скласти список проблем і дати завдання терміново все це закупити. І це все реально протягом місяця вирішити - не треба ніяких штабів, усе треба робити в ручному режимі", - зазначив політик.

За його словами, завдяки такому "ручному управлінню" для Волинської області вже знайдено 2 апарати КТ, які через 4 тижні будуть у Луцьку. І за цей час у інфекційній лікарні та дитячій лікарні облаштують приміщення для цих апаратів і підготують фахівців.

Крім цього, за три тижні запрацюють 3 лабораторії, які будуть робити 1100 тестів на добу.

"У нас війна з епідемією. Поки чиновники думають, де вкрасти й куди покласти, в мене "військовий" ручний режим. І повірте мені, він спрацьовує. Він спрацював в Одесі у 2014 році й сьогодні працює на Волині. Ми не будемо гарантувати, що люди не заражатимуться. Але ми можемо гарантувати, що їх матимуть куди госпіталізувати, щоб урятувати життя", - наголосив Палиця.

Нагадаємо, в Україні виявили спалах нових випадків COVID-19, за минулу добу заразились 5804 людини.

Найскладніша ситуація в Харківській області (+630), Києві (+567), Одеській області (+403), Тернопільській області (+305), Хмельницькій області (+330), Донецькій області (+254), Полтавській області (+236).