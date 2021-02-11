Боротьба з COVID-19: Київстар передав лікарням 55 кисневих концентраторів

Обладнання, що допоможе у лікуванні пацієнтів із кисневою недостатністю, вже отримали 12 лікарень Києва та Київщини, Черкас, Чернівців, Вінниччини, Полтавщини та Луганщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Хмельниччини.

"Великий бізнес допомагає суспільству долати пандемію коронавірусу. Я радий, що ми продовжуємо опікуватися наданням необхідного обладнання для боротьби із пандемією... Минулого року Київстар уже передав 10 апаратів штучної вентиляції легень Savina 300 Select із витратними матеріалами до них, 20 моніторів пацієнта Vista 120 та 6851 багаторазових захисних костюмів для медичних працівників у 30 опорних лікарень. Я впевнений - людство подолає пандемію, а це обладнання і надалі рятуватиме життя пацієнтів", - коментує президент Київстар Олександр Комаров.

Кисневі концентратори "Біомед" JAY-10 отримали Калинівська центральна районна лікарня, Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин, Білоцерківська міська лікарня № 3, Київська міська клінічна лікарня № 4, Ірпінська центральна міська лікарня, Кам'янська міська лікарня № 7, Полтавська 3-я міська клінічна лікарня, Лохвицька районна лікарня, Черкаська центральна районна лікарня, Гайворонська центральна районна лікарня, Чернівецька обласна клінічна лікарня, Новопсковське територіальне медичне об'єднання.

Благодійну ініціативу Київстар було реалізовано за підтримки БФ "Твоя опора", який провів моніторинг медичних закладів, що приймають хворих на коронавірус. Фонд має надійну репутацію та проходить щорічний аудит діяльності. Звітність можна переглянути на сайті фонду http://tvoya-opora.org/.

"Під час коронавірусу ускладнюється дихання та може початися гіпоксія, яка призводить до серцевої недостатності. Тому кисневі концентратори допоможуть хворим на COVІD-19 у разі ослабленого дихання та під час відновлювального періоду. Завдяки благодійній допомозі Київстар ми закупили це обладнання, оскільки воно потрібне майже кожній лікарні. Я впевнена, що спільними зусиллями ми подолаємо пандемію", - зазначає Валерія Татарчук, засновниця фонду "Твоя опора".

Усі благодійні організації, з якими співпрацює Київстар, пройшли ретельні перевірки на міжнародному рівні групи VEON щодо етичності ведення своєї діяльності.

Нагадаємо, крім благодійної допомоги, компанія Київстар також надавала підтримку суспільству та країні у боротьбі з COVID-19 у вигляді послуг зв’язку та безоплатних сервісів. Зокрема, за час карантину допомогу бонусами на рахунок отримали близько 70 тисяч медиків, а на 3 літніх місяці їм було надано доступ до безлімітного інтернету. Загальна сума підтримки становила приблизно 80 млн грн.

Довідка про обладнання

Апарат ШВЛ Savina 300 Select – передовий високоякісний апарат для штучної вентиляції легень з інтелектуальним режимом вентиляції та капнографом для пацієнтів у критичному стані, тобто забезпечує ефективну терапію при будь-якому стані пацієнта. Це стосується і дорослих, і дітей.

Монітор пацієнта Vista 120 дозволяє контролювати життєві показники важкохворого пацієнта, коли він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії та реанімації.

Кисневий концентратор "Біомед" JAY-10 призначений для отримання та подачі медичного кисню високої концентрації для терапії пацієнтів із захворюваннями органів дихання.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій для 25,8 млн абонентів мобільного зв’язку і 1,1 млн абонентів фіксованого інтернету. Послуги 4G компанії доступні на території, де проживає 87% населення.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, що має офіс у Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 23 роки працює в Україні та є найбільшим платником податків до бюджету на телеком-ринку, одним із найкращих роботодавців і соціально відповідальною компанією.