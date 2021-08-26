Бонуси для вакцинованих: які поблажки можливі під час локдауну

Влада України планує ввести ряд бонусів для вакцинованих від коронавірусу українців у разі локдауну. Які саме привілеї отримають щеплені громадяни - все ще неясно, та й про перспективу загальнонаціонального локдауну в МОЗ говорять неохоче.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " На порозі піку. Чи буде новий локдаун в Україні і як його уникнути ".

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив виданню, що немає сенсу закривати всю країну, коли, наприклад, в Рівненській області червоний рівень епідзагрози, а в Донецькій - зелений.

"Тому нічого нового в моделі карантину немає. Єдине - є плани МОЗ і я їх підтримую: якщо будуть жорсткі обмеження в країні, то підприємства і компанії, у яких 80% щеплених співробітників, зможуть не закриватися. Таку норму вже затвердили для шкіл", - сказав він.

Громадські заклади

У Союзі українських підприємців заявили, що у разі локдауну керівництво МОЗ пообіцяло їм не закривати громадські заклади за умови, що туди будуть пускати тільки вакцинованих клієнтів.

Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що громадські заклади зможуть працювати в "червоній" зоні, якщо у них буде щеплений колектив, а відвідувачі будуть пред'являти ковід-сертифікати.

ТРЦ

Для ТРЦ розроблять спеціальну систему пропуску та попереднього запису. Відвідувачі, які не пройшли курс щеплень, зможуть здати ПЛР - або експрес-тест на місці.