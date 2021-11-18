Бонус за вакцинацію: ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв

ПриватБанк попередив українців про нову схему шахрайства в країні. Зловмисники обіцяють винагороду за вакцинацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря ПриватБанку Олега Серги.
За словами Серги, зловмисники надсилають жертвам повідомлення у якому обіцяють грошову винагороду за зроблене щеплення. Знизу вони кріплять сумнівне посилання на невідомий ресурс.
ПриватБанк нагадує про те, що в жодному разі не можна вводити свої особисті дані або дані платіжних карток на підроблених сайтах та сервісах.
Фото: ПриватБанк заявив про нову схему шахрайства (facebook.com/sergaoleg)
Нагадаємо, що нова схема шахрайства з'явилася після того як Зеленський анонсував нові програми підтримки для бізнесу й громадян, які постраждали від карантину. З 19 грудня усім, хто пройшов повний курс щеплення - обіцяють виплатити 1 тисячу гривень.
Водночас у Кабінеті міністрів пояснили яким чином українці зможуть отримати фінансову компенсацію.