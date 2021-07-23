Бонус за вакцинацію: у Греції медикам будуть платити за кожне зроблене COVID-щеплення

Уряд Греції анонсував введення грошових бонусів для медиків за вакцинацію від коронавірусу. За одне зроблене щеплення лікар отримуватиме від 10 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Відповідне рішення було прийнято через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта" та для прискорення загальнонаціональної програми вакцинації.

Так, міністра охорони здоров'я Василіс Кікіліас оголосив, що фармацевти та лікарі будуть отримувати 10 євро за кожне призначення вакцинації.

Крім того, медикам будуть платити по 20 євро за кожне щеплення, зроблене на їх робочому місці і 50 євро за вакцинацію вдома для людей, які не можуть самостійно дістатися до пункту вакцинації через хворобу чи інвалідність.