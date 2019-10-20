Бомбезна Анюта! Сєдокова засвітила пружні сідниці та розохотила мережу

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка поділилася сміливим фото

Анна Сєдокова не соромиться публікувати в мережі відверті та "гарячі" знімки, які демонструють спокусливі форми й ідеальну фігуру співачки. Сексапільна акристка і мама трьох дітей порадувала своїх шанувальників знову, виклавши в Instagram черговий кадр, що одразу зібрав масу захоплених відгуків.

Співачка зняла своє відображення в дзеркалі на мобільник, повернувшись спиною і сидячи на полиці. Сєдокова похизувалася пружними сідницями, і попутно розпалила в мережі справжню пожежу.

Анна Сєдокова (Фото: instagram.com/annasedokova)

Зазначимо, що співачка прославилася сміливістю не тільки в фотосетах, але і в житті завжди готова продемонструвати хватку і бажання здолати страхи, готовність вирішити різні виклики та проблеми.

Так, Сєдокова опублікувала пост із відеороликом про свою участь у передачі-квесті "Форт Боярд", який показують на одному з телеканалів. Артистка закликала шанувальників подивитися, як 5 сміливих дівчат пробують "довести найважчим обставинам і перешкодам, що GirlPower існує".

"Навіть якщо ми всі різні, навіть якщо у нас різні погляди на життя і сімейні обставини, кількість дітей і грошей на рахунку, у нас є одне спільне - бажання зробити цей світ трішечки кращим!" - йдеться у публікації.

Анна Сєдокова у передачі "Форт Боярд" (Відео: instagram.com/annasedokova)

Користувачі мережі захоплюються "гарячим" фото і купають артистку в компліментах, а дехто навіть і освідчується співачці в коханні.

Просто вогонь!

Шикарна фігура!

Вогнище;

Моя солодка дівчинка! Я дуже сильно люблю тебе! Вірю - прийде день, і ми будемо разом! Ти - ніжна квітка. Я буду любити тебе і захищати;

Бомбезна Анюта!

Мені подобається те що я бачу;

Фігура просто клас!

Ну все як завжди прелесно!

Скрін коментарів

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