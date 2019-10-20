ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бомбезна Анюта! Сєдокова засвітила пружні сідниці та розохотила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.10.2019 - 23:25
Бомбезна Анюта! Сєдокова засвітила пружні сідниці та розохотила мережу
Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка поділилася сміливим фото

Анна Сєдокова не соромиться публікувати в мережі відверті та "гарячі" знімки, які демонструють спокусливі форми й ідеальну фігуру співачки. Сексапільна акристка і мама трьох дітей порадувала своїх шанувальників знову, виклавши в Instagram черговий кадр, що одразу зібрав масу захоплених відгуків.

Співачка зняла своє відображення в дзеркалі на мобільник, повернувшись спиною і сидячи на полиці. Сєдокова похизувалася пружними сідницями, і попутно розпалила в мережі справжню пожежу.

Бомбезна Анюта! Сєдокова засвітила пружні сідниці та розохотила мережу

Анна Сєдокова (Фото: instagram.com/annasedokova)

Зазначимо, що співачка прославилася сміливістю не тільки в фотосетах, але і в житті завжди готова продемонструвати хватку і бажання здолати страхи, готовність вирішити різні виклики та проблеми.

Так, Сєдокова опублікувала пост із відеороликом про свою участь у передачі-квесті "Форт Боярд", який показують на одному з телеканалів. Артистка закликала шанувальників подивитися, як 5 сміливих дівчат пробують "довести найважчим обставинам і перешкодам, що GirlPower існує".

"Навіть якщо ми всі різні, навіть якщо у нас різні погляди на життя і сімейні обставини, кількість дітей і грошей на рахунку, у нас є одне спільне - бажання зробити цей світ трішечки кращим!" - йдеться у публікації.

Анна Сєдокова у передачі "Форт Боярд" (Відео: instagram.com/annasedokova)

Користувачі мережі захоплюються "гарячим" фото і купають артистку в компліментах, а дехто навіть і освідчується співачці в коханні.

  • Просто вогонь!
  • Шикарна фігура!
  • Вогнище;
  • Моя солодка дівчинка! Я дуже сильно люблю тебе! Вірю - прийде день, і ми будемо разом! Ти - ніжна квітка. Я буду любити тебе і захищати;
  • Бомбезна Анюта!
  • Мені подобається те що я бачу;
  • Фігура просто клас!
  • Ну все як завжди прелесно!

Бомбезна Анюта! Сєдокова засвітила пружні сідниці та розохотила мережу

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що Анна Сєдокова захопила новим іміджем - співачка змінила колір волосся і знову стала руденькою.

Руки-базуки: Сєдокова зганьбилася через зайву вагу Паніка і істерика: Седокова влаштувала скандал в приватній клініці
Новини України Ганна Сєдоковановости шоу-бизнеса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся